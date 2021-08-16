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Півтори години реанімації не врятували: український футболіст помер в 29 років

Андрій Трофімов
16 серпня, 19:13
Андрій Герасимчук відчув себе погано під час перерви матчу Обрій – Красна Лука, який проходив в Ланівцях Тернопільської області

Андрію Герасимчуку було 29 років / Фото: Zaxid.net

Трагедією завершився футбольний матч в Тернопільській області. Під час поєдинку між командами Обрій – Красна Лука у Ланівцях помер 29-річний футболіст.

Андрію Герасимчуку стало погано в перерві зустрічі. Була викликана швидка допомога і лікарі довгий час намагалися реанімувати Андрія. Але врятувати його не змогли, повідомляє ZAXID.NET.

"Андрій грав разом з нами в футбол більше десяти років. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і дуже любив футбол. Після першого тайму Андрій сказав, що більше не вийде на поле, оскільки відчуває себе погано.

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Він втратив свідомість і ми викликали швидку допомогу. Вона прибула за п'ять хвилин. Медики більше півтори години намагалися реанімувати футболіста, але не вдалося" , – розповів представник клубу Обрій Андрій Засядко.

Нагадаємо, що вчора помер легендарний німецький форвард Герд Мюллер.

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