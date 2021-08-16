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Полтора часа реанимации не спасли: украинский футболист умер в 29 лет

Андрей Трофимов
16 августа, 19:13
Андрей Герасимчук почувствовал себя плохо в перерыве матча Обрий – Красна Лука, который проходил в Лановцах Тернопольской области

Андрею Герасимчуку было 29 лет / Фото: Zaxid.net

Трагедией завершился футбольный матч в Тернопольской области. Во время поединка между командами Обрий – Красна Лука у Лановцах умер 29-летний футболист.

Андрею Герасимчуку стало плохо в перерыве встречи. Была вызвана скорая помощь, и врачи долгое время пытались реанимировать Андрея. Но спасти его не смогли, сообщает ZAXID.NET.

"Андрей играл вместе с нами в футбол больше десяти лет. Никогда не имел проблем со здоровьем и очень любил футбол. После первого тайма Андрей сказал, что больше не выйдет на поле, поскольку чувствует себя плохо.

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Он потерял сознание, и мы вызвали скорую помощь. Она прибыла за пять минут. Медики больше полутора часов пытались реанимировать футболиста, но не удалось", – рассказал представитель клуба Обрий Андрей Засядко.

Напомним, что вчера умер легендарный немецкий форвард Герд Мюллер.

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