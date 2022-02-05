4 лютого 15:00
Полісся 2
Верес 1
4 лютого 18:00
Україна 2
Росія 3
4 лютого 19:00
Металіст 3
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Брентфорд --
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Інтер --
Мілан --
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Лейпциг --
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Лілль --
ПСЖ --
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Полісся --
Чорноморець --
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Верес --
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Інтер --
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Мілан --
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12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Повний провал: українські біатлоністи стали статистами у змішаній естафеті

Сергій Шаховець
5 лютого, 12:51
На Олімпійських іграх у Пекіні відбулися перші біатлонні перегони. Золото здобули норвезькі спортсмени, Україна фінішувала 13-ою

Норвежці здобули золоту медаль у змішаній естафеті / Фото: Getty Images

Змішана естафета відкрила біатлонну програму Олімпійських ігор у Пекіні. Суворі погодні умови створювали додаткові труднощі учасникам перегонів.

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Через позитивний тест на коронавірус у гонці не змогла взяти участь Олена Білосюк.

Тренерський штаб вирішив виставити стартером олімпійську чемпіонку Валентину Семеренко.

На жаль, Валя пройшла свій етап із трьома колами штрафу та передала естафету останньою.

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Завдяки зусиллям Джими, Прими та Підручного українцям вдалося уникнути провалу, в підсумку вони посіли 13-те місце з 20-ти команд, що стартували.

Золото у змішаній естафеті здобула збірна Норвегії, срібло у Франції, а бронзові нагороди дісталися біатлоністам із ДКР.

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Олімпіада-2022. Пекін: змішана естафета. Результат

Норвегія (3+13) 1:06:45,6
Франція (3+11) +0,9
ДКР (1+13) +1,5
Швеція (0+13) +41,0
Німеччина (2+18) +1:05,5
Білорусь (2+14) +1:14,6
...

13. Україна (4+15) +3:36,1