4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
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Брайтон --
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Египет --
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Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
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Манчестер Сити --
Брентфорд --
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Лестер --
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Сассуоло --
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Металлист --
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Манчестер Юнайтед --
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Лидс --
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Реал --
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Верес --
Черноморец --
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Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
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Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
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Реал --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Полный провал: украинские биатлонисты стали статистами в смешанной эстафете

Сергей Шаховец
5 февраля, 12:51
На Олимпийских играх в Пекине состоялась первая биатлонная гонка. Золото завоевали норвежские спортсмены, Украина финишировала 13-й

Норвежцы завоевали золотую медаль в смешанной эстафете / Фото: Getty Images

Смешанная эстафета открыла биатлонную программу Олимпийских игр в Пекине. Суровые погодные условия создавали дополнительные трудности участникам гонки.

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Из-за положительного теста на коронавирус в гонке не смогла принять участие Елена Билосюк.

Тренерский штаб принял решение выставить стартером олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко.

К сожалению, Валя прошла свой этап с тремя кругами штрафа и передала эстафету последней.

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Благодаря усилиям Джимы, Примы и Пидручного украинцам удалось избежать провала, в итоге они заняли 13-е место из 20-ти стартовавших команд.

Золото в смешанной эстафете завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, а бронзовые награды достались биатлонистам из ОКР.

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Олимпиада-2022. Пекин: смешанная эстафета. Результат

Норвегия (3+13) 1:06:45,6
Франция (3+11) +0,9
ОКР (1+13) +1,5
Швеция (0+13) +41,0
Германия (2+18) +1:05,5
Беларусь (2+14) +1:14,6
...

13. Украина (4+15) +3:36,1