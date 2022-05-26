28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00 Онлайн
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
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Підкорювач Європи! Жозе Моуріньо приносить Ромі перший єврокубок в історії

Анатолій Дерека
26 травня, 00:09
Римська команда здолала у фіналі Ліги Конференцій Феєнорд і стала першим тріумфатором турніру в історії

Рома виграла Лігу Конференцій / Фото: Getty Images

Сьогодні, 25 травня, відбувся перший у історії фінал Ліги Конференцій. УЄФА заснував цей турнір лише минулого літа і до вирішального матчу в Тирані дійшли італійська Рома та голландський Феєнорд.

Явним фаворитом зустрічі бачилися римляни на чолі з Жозе Моуріньо, проте роттердамці встигли на своєму шляху вибити кілька міцних колективів – берлінський Уніон, празьку Славію та французький Марсель. І у першому таймі гостріше виглядали саме голландці.

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Підопічні Слота частіше турбували воротаря суперника, а на 17 хвилині Рома ще й свого лідера втратила. Через травму не зміг продовжити матч Генріх Мхітарян. Тим не менш, на перерву переможцем пішла команда Моуріньйо.

У середині першого тайму захист Феєнорда забув у своєму штрафному майданчику Дзаньоло. Італієць прийняв закид від Манчіні та прошив кіпера опонента Бейло.

Такий розвиток подій ідеально лягав на тактику Моуріньо, чия команда перейшла у стадію оборони. Феєноорд організовував кілька хороших моментів біля воріт Патрісіу. Проте або захист був на висоті, або успіх відвертався від голландців.

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У результаті Рома дісталася фінального свистка і стала дебютним переможцем Ліги Конференцій. Більше того, для римлян це в принципі перший євротрофей в історії, адже раніше вони лише поступалися – у фіналі КЕЧ-1984 та КУЄФА-1991.

До речі, для Жозе Моуріньо це вже п'ята перемога у п'яти фіналах єврокубків. Раніше "Особливий" приводив Порту до Кубка УЄФА та Ліги чемпіонів, а також перемагав з Інтером у ЛЧ та Манчестер Юнайтед – у ЛЕ.

РОМА – ФЕЄНООРД 1:0
Гол: Дзаньоло, 32

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Рома: Патрісіу – Карсдорп (Вінья, 89), Ібаньєс, Смоллінг, Манчіні, Залевскі (Спінаццола, 66) – Крістанте, Пеллегріні – Мхітарян (Олівейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67) – Абрахам (Шомуродов).

Феєноорд: Бейло – Гертрюйда, Траунер (Педерсен, 74), Сенесі, Маласія (Джаханбахш, 88) – Тіль (Торнстра, 60), Орснес, Кокчу (Волемарк, 88) – Нельсон (Лінссен, 74), Дессерс, Сіністерра.

Попередження: Пеллегріні, Патрісіу, Спінаццола – Траунер.