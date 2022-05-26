Покоритель Европы! Жозе Моуриньо приносит Роме первый еврокубок в истории

Рома выиграла Лигу Конференций / Фото: Getty Images

Сегодня, 25 мая, состоялся первый в истории финал Лиги Конференций. УЕФА основал этот турнир лишь прошлым летом и до решающего матча в Тиране дошли итальянская Рома и голландский Фейеноорд.

Явным фаворитом встречи виделись римляне во главе с Жозе Моуриньо, однако и роттердамцы успели на своем пути выбить несколько крепких коллективов – берлинский Унион, пражскую Славию и французский Марсель. И в первом тайме острее выглядели именно голландцы.

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Подопечные Слота чаще беспокоили вратаря соперника, а на 17 минуте Рома еще и лидера своего лишилась. Из-за травмы не смог продолжить матч Генрих Мхитарян. Тем не менее, на перерыв победителем ушла команда Моуриньо.

В середине первого тайма защита Фейеноорда забыла в своей штрафной Дзаньоло. Итальянец принял заброс от Манчини и прошил кипера оппонента Бейло.

Такое развитие событий идеально ложилось на тактику Моуриньо, чья команда перешла в стадию обороны. Фейеноорд организовывал несколько хороших моментов у ворот Патрисиу. Однако либо защита была на высоте, либо удача отворачивалась от голландцев.

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В итоге Рома дотерпела до финального свистка и стала дебютным победителем Лиги Конференций. Более того, для римлян это в принципе первый евротрофей в истории, ведь ранее они лишь уступали – в финале КЕЧ-1984 и КУЕФА-1991.

К слову, для Жозе Моуриньо это уже пятая победа в пяти финалах еврокубков. Ранее "Особенный" приводил Порту к Кубку УЕФА и Лиге чемпионов, а также побеждал с Интером в ЛЧ и Манчестер Юнайтед – в ЛЕ.

РОМА – ФЕЙЕНООРД 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

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Рома: Патрисиу – Карсдорп (Винья, 89), Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Залевски (Спинаццола, 66) – Кристанте, Пеллегрини – Мхитарян (Оливейра, 17), Дзаньоло (Верету, 67) – Абрахам (Шомуродов, 89).

Фейеноорд: Бейло – Гертрюйда, Траунер (Педерсен,74), Сенеси, Маласия (Джаханбахш, 88) – Тиль (Торнстра, 60), Орснес, Кокчу (Волемарк, 88) – Нельсон (Линссен, 74), Дессерс, Синистерра.

Предупреждения: Пеллегрини, Патрисиу, Спинаццола – Траунер.