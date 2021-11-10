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Поки ви мерзнете, Кличко зробив селфі на пляжі

Андрій Трофімов
10 листопада, 21:59
Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко відпочиває на березі Тихого океану у Каліфорнії

Володимир Кличко гріється у США

В Україну наближається зима. Температура поступово опускається нижче нуля. На вулиці мерзлякувато і гидко. І так хочеться хоч трохи повернутись у тепле літо. Таке зміг собі дозволити Володимир Кличко.

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Легендарний боксер запостив у Instagram фото з берега Тихого океану. Кличко зробив селфі у місті Санта-Моніка, яке розташоване на заході округу Лос-Анджелеса.

Що там робить Кличко, не відомо. Боксер крім хештегів не підписав знімок. Раніше Володимир опублікував фото з Каліфорнії, зірковість якого просто зашкалює.

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Володимир Кличко – чемпіон світу за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), WBA (2011-2015).

Є рекордсменом за кількістю переможених суперників за титул чемпіона світу в суперважкій вазі – 23, побивши рекорд, який належав Джо Луїсу та Мухаммеду Алі.

Був чемпіоном світу протягом 12 років – це також рекорд.

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Провів 69 боїв – 64 перемоги (54 нокаутом) та 5 поразок.

Кличко якось зізнався, що мріє побити рекорд легендарного Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу у 45 років. Українцю зараз якраз 45!