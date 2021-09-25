25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Підніме 19 мільйонів: недруг Усика зробив шалену ставку на бій з Джошуа

Олег Люлька
25 вересня, 16:28
Іван Редкач ризикнув майже мільйоном гривень – на його думку, головний поєдинок року в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня залишиться без переможця

Редкач ставить на нічию / Фото: Reuters

Український боксер Іван Редкач, що проживає в США, поставив 915 тисяч гривень на те, що сьогоднішній поєдинок Ентоні Джошуа – Олександр Усик завершиться внічию. Онлайн Джошуа – Усик доступний на нашому сайті.

Усик – Джошуа: коли і де дивитися бій

Реклама

Якщо ставка Івана Редкача зіграє, він виграє 19 530 000 грн.

"Сашенько, вперед за Батьківщину, за Крим, за Україну. Це твій вечір!" – написав у себе в Instagram Редкач.

Реклама

Олександр Усик і Іван Редкач / Фото: Getty Images, Instagram

Цікаво, що ще недавно Редкач вважався ворогом Усика. Наприклад, вимагав вигнати з України "тренера-сепаратиста" останнього.

Також Редкач звинувачував Усика в лицемірстві. "Відповідь Усика на питання "Чий Крим?" – "Крим божий", це щонайменше лицемірство", – стверджував Редкач.

Але останнім часом Редкач змінив гнів щодо Усика на милість.

Усик – Джошуа / Фото: Reuters

Відзначимо, що Джошуа – явний фаворит бою в букмекерській конторі 1xbet. На перемогу британця встановлено коефіцієнт – 1.57, на перемогу Усика – 3.005. На нічию (титули залишаться у чемпіона) – 21.0.

Реклама

Читайте також:

Реклама