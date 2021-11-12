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Подарунок за сльози. Роналду віддав футболку дівчинці, яка розплакалася на полі

Любомир Луканюк
12 листопада, 11:54
Лідер збірної Португалії подарував свою футболку юній вболівальниці збірної Ірландії, яка розплакалася від зустрічі з кумиром

Подарунок від Кріштіану Роналду / Фото: REUTERS

Вчора у відбірному поєдинку чемпіонату світу 2022 року збірна Ірландії приймала Португалію

Зустріч завершилася з рахунком – 0:0, а після гри капітан португальців Кріштіану Роналду віддав свою футболу ірландській фанатці.

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Дівчинка у футболці збірної Ірландії вийшла на поле після фінального свистка та обійняла Кріштіану, розплакавшись від щастя. Роналду подарував їй свою майку.

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Раніше ми писали, що нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влучив м'ячем у дівчину, яка забезпечує безпеку на матчі. Їй знадобилася допомога.

Інцидент стався перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів між Янг Бойз та МЮ. А після гри Кріштіану подарував дівчині свою футболку.

Криштиану Роналду подарував футболку стюардині / Фото: Getty Images, REUTERS