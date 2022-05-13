Подарунок на ювілей. Динамівці розгромили найтитулованіший клуб Естонії

Динамо не залишило шансів естонській Флорі / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сьогодні у столиці Естонії Таллінні відбувся сьомий благодійний матч Динамо у рамках туру "Матч за мир. Зупинимо війну в Україні!".

Ця зустріч проходила у день народження клубу – Динамо відзначає 95-річчя від дня заснування. Звичайно, в такий день "біло-сині" не мали права програти.

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Тренерський штаб столичного клубу у цьому поєдинку не міг розраховувати на 11 динамівців, які вирушили у розташування збірної України. Але як показав хід зустрічі, у киян є ким замінити лідерів.

Перед матчем відбувся перформанс, який мав на меті привернути увагу миру до війни в Україні. Молода співачка з Маріуполя Олександра Ліщук емоційно виконала пісню "Місто Марії", нагадавши всім про захисників та мешканців цього мужнього міста-героя.

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Сам матч пройшов під диктовку киян. Вже на 16-й хвилині зустрічі Вікентій Волошин ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у сітку воріт Флори.

Кияни подвоїли рахунок у матчі після розіграшу кутового. Володимир Шепелєв зробив простріл уздовж воріт на дальню стійку, де першим на м'ячі виявився захисник Микита Бурда – 2:0.

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Фінальну крапку у матчі поставив молодий форвард киян Ванат. На потужний удар Вівчаренко зумів зреагувати воротар естонців, але на добиванні встиг Владислав – 3:0.

Товариський матч.

Флора – Динамо Київ – 0:3

Голи: В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60

Флора: 1. Паплавскіс (31. Номм, 46), 27. Ліландер (26. Хусар, 61), 3. Ліпп, 15. Тамм (24. Пюрг, 46), 25. Калласте, 28. Зоометс (6. Ярвісте, 83) ), 35. Поом, 74. Кураксін (29. Коскор, 61), 10. Міллер, 8. Оямаа (к), 11. Шаповалов.

Динамо Київ: 71. Бойко (к) (35. Нещерет, 46), 9. Кравченко (19. Малиш, 63), 6. Бурда (34. Дячук, 79), 73. Боль, 14. Вівчаренко, 44. Дубінчак (20. Близниченко, 85), 8. Шепелєв, 18. Андрієвський, 99. Антюх (15. Царенко, 63), 28. В. Волошин (89. Бражко, 79), 17. Ванат.

Своєю перемогою динамівці зробили подарунок клубу на честь його 95-річчя!

Зібрані кошти з матчу будуть перераховані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених повномасштабним військовим вторгненням РФ на територію України.