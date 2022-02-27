Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни у Києві народилася донька (фото)

Дружина ексворотаря Таврії, румунського Волунтарі та ФК Рига 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила малятко у Києві в неділю, 27 лютого – у четвертий день вторгнення Росії до України, яке супроводжується й бомбардуванням житлових будинків в українській столиці.

"Сьогодні, о 9:07 у Києві, під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, бо її мама справжній герой! Весь час, бігаючи від бомбосховища до палати, вона стримувала хвилювання та паніку, залишалася зовсім одна в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру всім", – написав у себе у Facebook Ігор Литовка, який виступає нині за чернігівську Десну.