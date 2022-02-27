8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Під звуки вибухів бомб: у воротаря Десни у Києві народилася донька (фото)

Максим Мельник
27 лютого, 18:26
Дружина відомого футбольного голкіпера Ігоря Литовки Олена народила дівчинку у столиці України, зовсім одна бігаючи від бомбосховища до палати

Зріст немовляти - 53 см, вага - 3160 грамів / Фото: Колаж: Сьогодні

Дружина ексворотаря Таврії, румунського Волунтарі та ФК Рига 33-річного українця Ігоря Литовки Олена народила малятко у Києві в неділю, 27 лютого – у четвертий день вторгнення Росії до України, яке супроводжується й бомбардуванням житлових будинків в українській столиці.

"Сьогодні, о 9:07 у Києві, під звуки вибухів бомб та сирен, народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, бо її мама справжній герой! Весь час, бігаючи від бомбосховища до палати, вона стримувала хвилювання та паніку, залишалася зовсім одна в центрі нашої столиці! Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки всім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру всім", – написав у себе у Facebook Ігор Литовка, який виступає нині за чернігівську Десну.

Реклама

Вага новонародженої склала 3 160 грамів, зріст – 53 см.

"Я сподіваюся, ми дуже скоро будемо разом! І над нашою головою буде лише сонячне, мирне небо", – написала під постом чоловіка Олена Литовка.

Реклама