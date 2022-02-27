8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Под звуки взрывов бомб: у вратаря Десны в Киеве родилась дочь (фото)

Максим Мельник
27 февраля, 18:26
Супруга известного футбольного голкипера Игоря Литовки Елена родила девочку в столице Украины, совсем одна бегая от бомбоубежища до палаты

Рост малышки 53 см, вес - 3160 граммов / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена экс-вратаря Таврии, румынского Волунтари и ФК Рига 33-летнего украинца Игоря Литовки Елена родила малышку в Киеве в воскресенье, 27 февраля – в четвертый день вторжения России в Украину, сопровождающегося и бомбардировкой жилых домов в украинской столице.

"Сегодня, в 9:07 в Киеве, под звуки взрывов бомб и сирен, родилась очень смелая девочка. А иначе и быть не может, потому что ее мама настоящий герой! Все время, бегая от бомбоубежища до палаты, она сдерживала волнение и панику, оставалась совсем одна в центре нашей столицы! Любимая, я благодарю тебя за доченьку. А также хочу сказать слова благодарности всем, кто предложил свою помощь, зная мою ситуацию. Мира всем", – написал у себя в Facebook Игорь Литовка, выступающий сейчас за черниговскую Десну.

Реклама

Вес новорожденной составил 3 160 граммов, рост – 53 см.

"Я надеюсь, мы очень скоро будем вместе! И над нашей головой будет только солнечное, мирное небо", – написала под постом мужа Елена Литовка.

Реклама