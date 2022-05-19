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Чому українці такі гарні? Дружина Усика привітала Україну з Днем вишиванки

Сергій Шаховець
19 травня, 12:22
Катерина Усик у День вишиванки розкрила секрет краси українок

Катерина Усик справжня українка / Фото: Колаж: Сьогодні

Свято День вишиванки особливо сприймається у важкі дні війни. Президент України Володимир Зеленський назвав вишиванку священним оберегом українців у війні проти РФ.

Дружина чемпіона світу Олександра Усика Катерина також не пропустила нагоди привітати українців із цим святом, що вже стало традиційним.

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Катерина опублікувала в Instagram вітальне фото маленької красуні-україночки з коментарем, що мотивує і надихає.

"Зі святом, українці!

Чому ми такі гарні? Бо народжені у вишиванці".

Раніше дружина українського боксера отримала патріотичні презенти до дня народження. Катерині зробили оригінальний подарунок, надіславши великий прапор із привітаннями та побажаннями удачі її чоловікові.

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