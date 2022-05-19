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Почему украинцы такие красивые? Жена Усика поздравила Украину с Днем вышиванки

Сергей Шаховец
19 мая, 12:22
Екатерина Усик в День вышиванки раскрыла секрет красоты украинок

Екатерина Усик настоящая украинка / Фото: Коллаж: Сегодня

Праздник День вышиванки по особому воспринимается в тяжелые дни войны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вышиванку священным оберегом украинцев в войне против РФ.

Супруга чемпиона мира Александра Усика Екатерина также не упустила возможности поздравить украинцев с этим уже ставшим традиционным праздником.

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Екатерина опубликовала в Instagram поздравительное фото маленькой красавицы-украиночки с мотивирующим комментарием.

"С праздником, украинцы!

Почему мы такие красивые? Потому что рождены в вышиванке".

Ранее жена украинского боксера получила патриотические презенты к своему дню рождения. Екатерине сделали оригинальный подарок, прислав большой флаг с поздравлениями и пожеланиями удачи ее мужу.

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