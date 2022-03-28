Чому треба вивчати українську мову? Пояснення від популярної українки

Марта Костюк на відпочинку

Війна Росії в Україні триває вже понад місяць. Пропутинські фашисти ракетами знищують наші міста і не соромляться вбивати мирне населення, зокрема дітей.

Все це стало можливим, у тому числі завдяки дикій пропаганді на місцевому ТБ, а також підтримки Путіна з боку його підлабузників. Особливо це стосується Держдуми РФ та його партії "Єдина Росія".

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Сьогодні у місцевому парламенті вирішили прийняти абсурдний закон, що дозволяє називати "співвітчизниками" всіх людей, які говорять російською мовою Також у Держдумі розглянуть питання історичних народів, які мешкають на території Росії, до яких вони відносять і українців.

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На дані новини відреагувала одна з найкращих тенісисток Марта Костюк. У Stories на своїй сторінці в Instagram спортсменка закликала всіх переходити українською мовою.

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Щоправда, із росіян Марту мало хто прочитає, хоч її на профіль та підписано 168 тисяч фоловерів. Уряд РФ вирішив назвати Instagram екстремістською організацією та заборонити своїм громадянам доступ до популярної соцмережі.