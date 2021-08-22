22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини баскетболу

Чому Барселона так не зробила? Клуб НБА звільнив 17 співробітників, щоб зберегти свою зірку

Олександр Трикіша
22 серпня, 13:31
Клуб Національної баскетбольної асоціації Філадельфія Севенті Сіксерс змушений був звільнити 17 співробітників, щоб підписати новий контракт зі своєю головною зіркою Джоелем Ембіідом

Філадельфія звільнила 17 чоловік заради контракту з Ембідом, в Барселоні до такого не додумалися / Фото: REUTERS

Під скорочення потрапила половина відділу скаутингу, а також директор з експлуатації обладнання, який пропрацював в клубі 34 роки.

У підсумку це дозволило Філадельфії підписати з центровим Джоелем Ембіідом чотирирічний контракт на суму в розмірі 196 мільйонів доларів. Новий контракт вступить в силу з сезону-2023/24 років.

Відзначимо, що за умовами попереднього контракту, який буде діяти ще два роки, загальна зарплата Ембііда становить 65,2 млн доларів.

Реклама

Нещодавно схожа ситуація трапилася з футбольним клубом Барселона, який через фінансові проблеми не зміг продовжити контракт з Ліонелем Мессі.

Сам Мессі був готовий істотно знизити свої апетити, однак цього виявилося недостатньо. Зрештою Ліонель перейшов в Парі Сен-Жермен.

Реклама