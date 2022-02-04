Побили росіян: перший рекорд Олімпіади

Китайці - нові рекордсмени / Фото: Getty Images

Китайські фігуристи Суй Веньцзін та Хань Цун встановили новий світовий рекорд у змаганнях спортивних пар. За підсумками короткої програми в командному турнірі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні вони посіли перший рядок, набравши 82,83 бала.

Онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні

Реклама

Реклама

Попередній світовий рекорд (82,36) належав Анастасії Мішиній та Олександру Галлямову з РОК, які у Пекіні набрали 82,64 бала, посівши другий рядок у короткій програмі командного турніру.

Нагадаємо, після трьох етапів командного турніру фігуристів із восьми на Іграх-2022 лідирує збірна США. Україна достроково втратила шанси на медалі

Реклама

Раніше ми писали, що українська делегація єдина із усіх десяти збірних не плескала після прокату російського фігуриста Марка Кондратюка на командному турнірі з фігурного катання Олімпіади-2022 у Пекіні.

Кондратюк із РФ залишився без українських оплесків / Фото: Reuters, Спорт-Экспресс

При цьому, незважаючи на рекомендації Мінспорту України триматися подалі від представників Росії на Олімпіаді в Пекіні, наші спортсмени першого ж дня змагань повелися інакше.

Відразу кілька українських фігуристів у Пекіні дали інтерв'ю російським ЗМІ, заявивши, що їм ніхто не забороняв розмовляти з ними російською.