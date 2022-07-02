Переможній серії кінець! Головна фаворитка Вімблдона зійшла з дистанції

Іга Свьонтек поступилася Алізе Корне на Вімблдоні

На тенісному турнірі Вімблдон завершуються матчі 3 кола в чоловічому та жіночому одиночних турнірах. З другого вже вилетіли всі українки, останній турнір покинула Леся Цуренко.

Головною ж фавориткою івенту вважалася лідер рейтингу WTA Іга Свьонтек. Дівчина впевнено пройшла два раунди, проте третє коло виявилося для тенісистки непереборним.

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На шляху Свьонтек стала досвідчена француженка Алізе Корне, яка виграла обидва сети з рахунком 6:4/6:2. Ця поразка завершила тривалу переможну серію Іги, яка налічувала 37 поєдинків поспіль. Полячка не програвала з лютого цього року.

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До речі, Корне вже заслужила на авторитет "грози перших ракеток". У 2014 році Алізе тричі засмучувала Серену Вільямс, яка тоді лідирувала у рейтингу WTA. Тепер же після перемоги над Свьонтек француженка воює з Айлою Томлянович.

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Також Вімблдон залишила ще одна з фавориток Корі Гауфф. Дівчина програла своїй співвітчизниці Аманді Анісімовій (7:6 / 2:6 / 1:6).