2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 22:00
Динамо 0
Барселона 1
2 листопада 22:00
Баварія 5
Бенфіка 2
2 листопада 22:00
Вільярреал 2
Янг Бойз 0
2 листопада 22:00
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
2 листопада 22:00
Севілья 1
Лілль 2
2 листопада 22:00
Ювентус 4
Зеніт 2
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Спортинг --
Бешикташ --
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Ворскла --
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Чорноморець --
Рух --
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Дніпро-1 --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Переможець Ліги Європи рветься до плей-офф ЛЧ: огляд матчу Вільярреал – Янг Бойз

Любомир Луканюк
3 листопада, 01:08
Іспанський клуб зрівнявся з Манчестер Юнайтед за набраними очками і претендує на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанці здобули важливі три очки / Фото: REUTERS

2 листопада відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Вільярреал – Янг Бойз. Господарі здобули перемогу з рахунком – 2:0.

Іспанці забили по голу у кожному з таймів. Спочатку відзначився півзахисник Етьєн Капу. А перед фінальним свистком нападник Арно Груневелд подвоїв перевагу переможців Ліги Європи.

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Вільярреал – Янг Бойз – 2:0
Голи: Капу (36), Грунелвелд (89)

Ця перемога допомогла Вільярреалу вийти на друге місце у турнірній таблиці та претендувати на плей-офф Ліги чемпіонів.

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В іншому матчі групи Аталанта та Манчестер Юнайтед зіграли внічию - 2:2.