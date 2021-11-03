Переможець Ліги Європи рветься до плей-офф ЛЧ: огляд матчу Вільярреал – Янг Бойз

Іспанці здобули важливі три очки / Фото: REUTERS

2 листопада відбувся матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Вільярреал – Янг Бойз. Господарі здобули перемогу з рахунком – 2:0.

Іспанці забили по голу у кожному з таймів. Спочатку відзначився півзахисник Етьєн Капу. А перед фінальним свистком нападник Арно Груневелд подвоїв перевагу переможців Ліги Європи.

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Вільярреал – Янг Бойз – 2:0

Голи: Капу (36), Грунелвелд (89)

Ця перемога допомогла Вільярреалу вийти на друге місце у турнірній таблиці та претендувати на плей-офф Ліги чемпіонів.

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В іншому матчі групи Аталанта та Манчестер Юнайтед зіграли внічию - 2:2.