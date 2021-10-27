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6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
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Переможець відомий! У Мережі з'явилися результати голосування за Золотий м'яч-2021

Павло Василенко
27 жовтня, 18:25
Церемонія вручення найпрестижнішої футбольної індивідуальної нагороди року відбудеться наприкінці листопада

Золотий м'яч / Фото: France Football

З'явився список, у якому вказано остаточні результати голосування за володаря "Золотого м'яча-2021", повідомляє Sport.es. Згідно з ним, Роберт Левандовський здобуде перемогу.

У той же час букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка.

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Якщо так станеться, то це буде перша така нагорода для польського форварда в кар'єрі. Друге місце віддали Ліонелю Мессі, а третє – Каріму Бензема. Мохамед Салах розташувався четвертим, а замикає першу п'ятірку Жоржіньо. Кріштіану Роналду, до речі, дев'ятий.

Зазначимо, що голосування, у якому брали участь головні тренери, капітани національних команд та авторитетні футбольні журналісти, офіційно завершилося 24 жовтня. Проте ім'я переможця буде названо на офіційній церемонії вручення "Золотого м'яча", що відбудеться у Парижі 29 листопада.

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