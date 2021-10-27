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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
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Победитель известен! В сети появились результаты голосования за Золотой мяч-2021

Павел Василенко
27 октября, 18:25
Церемония вручения самой престижной футбольной индивидуальной награды года пройдет в конце ноября

Золотой мяч / Фото: France Football

Появился список, в котором указаны окончательные результаты голосования за обладателя Золотого мяча-2021, сообщает Sport.es. Согласно ему, Роберт Левандовски одержит победу.

В то же время букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка.

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Если так случится, это будет первая такая награда для польского форварда в карьере. Второе место отдали Лионелю Месси, а третье – Кариму Бензема. Мохамед Салах расположился четвертым, а замыкает первую пятерку Жоржиньо. Криштиану Роналду, к слову, девятый.

Отметим, что голосование, в котором принимали участие главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя будет названо на официальной церемонии вручения Золотого мяча, которая состоится в Париже 29 ноября.

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