21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Перемогли п'ять збірних Росії! Українці виграли чемпіонат світу

Олександр Трикіша
21 серпня, 12:19
Чоловіча збірна України стала переможцем чемпіонату світу з шахів в форматі швидкої гри. Наші шашкісти обійшли відразу п'ять збірних Росії!

Українські шашисти їдуть з Туреччини з медалями / Фото: Instagram

Турнір пройшов в Туреччині. Українську команду представляли Юрій Анікєєв, Фелікс Шепель і Денис Шкатула. До речі, раніше Анікєєв знищив кримського перебіжчика і став чемпіоном Європи.

Цікаво, що Росію на чемпіонаті світу представляли відразу п'ять збірних, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи, пише Sport.ua.

  • 1. Україна – 16 очок з 18
  • 2. Росія (ДФО) – 14 очок
  • 3. Росія (ПФО) – 14 очок

Проте, українці зуміли обійти їх, а також команди з Угорщини, Польщі, Туреччини та Афганістану.

Додамо, що жіноча команда завоювала на турнірі срібні медалі. Вони протистояли чотирьом командам з Росії.

  • 1. Росія (ДФО) – 10 очок з 12
  • 2. Україна – 9 очок
  • 3. Росія (УФО) – 8 очок

Чемпіонів світу вже привітав президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю чоловічу збірну України з першим місцем на командному чемпіонаті світу з шашок-64! Наші спортсмени подолали одразу п'ять збірних Росії та здобули золоті медалі. Хлопці, дякую за перемогу!", – написав він у Instagram.

Раніше ми писали, що Міжнародний спортивний суд Лозанни анулював трирічну дискваліфікацію Юрія Анікєєва. Українець виграв суд у федерації, яка дискваліфікувала його за вишиванку і слова про Путіна.

Реклама