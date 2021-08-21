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Победили пять сборных России! Украинцы выиграли чемпионат мира

Александр Трикиша
21 августа, 12:19
Мужская сборная Украины стала победителем чемпионата мира по шашкам в формате быстрой игры. Наши шашисты обошли сразу пять сборных России!

Украинские шашисты едут из Турции с медалями / Фото: Instagram

Турнир прошел в Турции. Украинскую команду представляли Юрий Аникеев, Феликс Шепель и Денис Шкатула. Кстати, ранее Аникеев уничтожил крымского перебежчика и стал чемпионом Европы.

Интересно, что Россию на чемпионате мира представляли сразу пять сборных, сформированных по принципу деления страны на федеральные округа, пишет Sport.ua.

  • 1. Украина – 16 очков из 18
  • 2. Россия (ДФО) – 14 очков
  • 3. Россия (ПФО) – 14 очков

Тем не менее, украинцы сумели обойти их, а также команды из Венгрии, Польши, Турции и Афганистана.

Добавим, что женская команда завоевала на турнире серебряные медали. Они противостояли четырем командам из России.

  • 1. Россия (ДФО) – 10 очков из 12
  • 2. Украина – 9 очков
  • 3. Россия (УФО) – 8 очков

Чемпионов мира уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Поздравляю мужскую сборную Украины с первым местом на командном чемпионате мира по шашкам-64! Наши спортсмены одолели сразу пять сборных России и одержали золотые медали. Ребята, спасибо за победу!", – написал он в Instagram.

Ранее мы писали, что Международный спортивный суд Лозанны аннулировал трехлетнюю дисквалификацию Юрия Аникеева. Украинец выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине.

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