Стопами Тимощука та Вороніна: українець може перейти до топ-клубу Бундесліги

Тарас Качараба взимку може перейти до топ-клубу Бундесліги / Фото: Getty Images

У послугах вихованця донецького Шахтаря зацікавлені кілька топ-клубів Бундесліги, MLS та Бельгії, повідомив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

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"До Тараса зараз виявляють інтерес три клуби – з Бундесліги, які представляють першу шістку, з MLS та Бельгії. В останньому випадку це по суті офіційний запит на гравця. Але трансфер до якогось із цих клубів відбудеться лише в тому випадку, якщо до 31 січня наступного року Славія не використає передбачену договором опцію викупу Качараби у Словану. Сума трансферу українця становить понад 1,5 мільйона євро", – сказав Заховайло в інтерв'ю Footboom.

В'ячеслав Заховайло / Фото: Facebook

Нагадаємо, що на зимову перерву ТОП-6 команд Бундесліги вийшли в такому порядку: Баварія, Боруссія Дортмунд, Фрайбург, Байєр, Хоффенхайм та Айнтрахт. Який саме клуб чемпіонату Німеччини виявляє інтерес до Качараби не уточнюється.

Варто додати, що за даними Transfermarkt ринкова вартість 26-річного захисника становить 800 тисяч євро.

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Зазначимо, що цього сезону Качараба зіграв 22 матчі. На його рахунку один гол.

У чемпіонат Чехії українець перебрався ще у 2018 році, а до цього виступав за Говерлу, Зірку та молодіжну команду донецького Шахтаря.

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А 8 вересня цього року Тарас дебютував у збірній Україні у товариському матчі проти Чехії (1:1).