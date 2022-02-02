Барселона підписала зіркового форварда з проблемним серцем (відео)

П'єр-Емерік Обамеянг перейшов до Барселони / Фото: Twitter Ла Ліги

Барселона непогано попрацювала на трансферному ринку цієї зими. Нещодавно команда Хаві підписала вінгера Вулверхемптона Адама Траоре. А вже сьогодні каталонці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання ще одного новачка.

Ним став екс-форвард Арсеналу П'єр-Емерік Обамеянг. Габонець перейшов до складу "блаугранас" як вільний агент. Перехід оформили за два дні після закриття трансферного вікна.

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Річ у тім, що Арсенал та Обамеянг розірвали контракт за обопільною згодою перед закриттям вікна. Тому Барселона могла підписати габонця у будь-який час.

32-річний гравець уклав угоду з іспанським клубом до літа 2025 року. Сума відступних у його контракті становить 100 мільйонів євро.

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За свою кар'єру П'єр-Емерік пограв у Мілані, Діжоні, Ліллі, Монако, Сент-Етьєнні, Боруссії Дортмунд та Арсеналі. Форвард ставав найкращим бомбардиром Бундесліги у сезоні 2016/2017, а також в АПЛ – у сезоні 2018/2019. Також футболіст запам'ятався відзначенням голів у масці Людини-павука.

П'єр-Емерік Обамеянг забив гол і

Щоправда, Барселона має ризики під час підписання Обамеянга. У січні П'єр-Емерік переніс ковід, через що не зіграв за Габон на Кубку Африки. А після одужання у нього виявились проблеми із серцем. Зазначимо, що через аналогічні проблеми в листопаді завершив кар'єру форвард Барселони Серхіо Агуеро.