24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Поганий приклад для Динамо: чемпіон України програв Барселоні в гандбольній Лізі чемпіонів

Сергій Шаховець
24 вересня, 10:27
Запорізький Мотор провів другий матч в єврокубковому сезоні

Мотор поступився Барселоні в матчі другого туру Ліги чемпіонів / Фото: Barcelona FC

У матчі другого туру гандбольної Ліги чемпіонів запорізький Мотор зустрічався на виїзді з Барселоною. Незважаючи на гідну гру українського клубу, чинний володар ЛЧ виявився сильнішим.

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До звітної зустрічі українці вже перетиналися з каталонським грандом двічі – але обидва рази сильніше була Барселона.

У першому таймі Мотор на рівних боровся з Барсою і до кінця ігрового відрізку поступався лише три очки – 16:13.

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Другий тайм пройшов за ігрової переваги іспанців і закінчився з рахунком 20:12. Підсумок зустрічі – 36:25, на користь господарів майданчика.

Додамо, що в матчі першого туру Ліги чемпіонів запорізький Мотор переміг на своєму полі Порту – 30:27.

Ліга чемпіонів. Група В. Другий тур

Барселона (Іспанія) – Мотор (Україна) – 36:25 (16:13, 20:12)

У наступному матчі Мотор прийме на своєму майданчику польський Віве Кельце. Поєдинок відбудеться 29 вересня.

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