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Александрия --
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25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
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Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
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ПСЖ --
Манчестер Сити --
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Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
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Ливерпуль --
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Милан --
Атлетико --
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Боруссия Д --
Спортинг --
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Реал --
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Зенит --
Мальме --
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Бавария --
Динамо --
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Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
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Вольфсбург --
Севилья --
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Плохой пример для Динамо: чемпион Украины проиграл Барселоне в гандбольной Лиге чемпионов

Сергей Шаховец
24 сентября, 10:27
Запорожский Мотор провел второй матч в еврокубковом сезоне

Мотор уступил Барселоне в матче второго тура Лиги чемпионов / Фото: Barcelona FC

В матче второго тура гандбольной Лиги чемпионов запорожский Мотор встречался на выезде с Барселоной. Несмотря на достойную игру украинского клуба, действующий обладатель ЛЧ оказался сильнее.

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До отчетной встречи украинцы уже пересекались с каталонским грандом дважды – но оба раза сильнее была Барселона.

В первом тайме Мотор на равных сражался с Барсой и к концу игрового отрезка уступал всего три очка – 16:13.

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Второй тайм прошел с игровым перевесом испанцев и закончился со счетом 20:12. Итог встречи – 36:25, в пользу хозяев площадки.

Добавим, что в матче первого тура Лиги чемпионов запорожский Мотор одержал домашнюю победу над Порту – 30:27.

Лига чемпионов. Группа В. Второй тур

Барселона (Испания) – Мотор (Украина) – 36:25 (16:13, 20:12)

В следующем матче Мотор примет на своей площадке польский Виве Кельце. Поединок пройдет 29 сентября.

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