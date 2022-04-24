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Платимо лише 30%. Клуб УПЛ значно урізав зарплати гравцям

Євген Щербаков
24 квітня, 14:20
Віцепрезидент полтавської Ворскли зізнався, що через війну довелося зменшити бюджет зарплат футболістам

/ Фото: Телеканал "Футбол", Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України з футболу припинено через війну. Втрачені два місяці складно відновити назад. Тому зараз йдуть активні переговори між УПЛ та клубами, щоб ухвалити остаточне рішення щодо води сезону 2021/2022. Але багато тренерів і футболістів залишаються вірними своїм командам. Головний тренер "Шахтаря Роберто" Де Дзербі навіть готовий працювати безкоштовно , аби тільки відновився чемпіонат.

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У тяжкому фінансовому становищі опинилася полтавська Ворскла. Клуб, щоб залишити на плаву повне функціонування команди та інфраструктури, вимушено вдався до істотного зниження заробітної плати гравців.

Про це у програмі ФутболNEWS розповів віце-президент клубу Олег Лисак:

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" Я думаю, що ми не в змозі дограти чемпіонат та Кубок України. Що стосується визначень результату, то тут ми повинні чітко дотримуватись регламенту УПЛ, без будь-яких підводних течій.

Ми виплачуємо футболістам частину заробітної плати до 30 відсотків. Виходимо із реалій того, що в країні йде війна. Наша школа продовжує роботу. Основний склад теж займається.

У нашому розташуванні є футболісти із Зорі та інших клубів. Щодо легіонерів, у нас немає проблем. Гравці знайшли собі ігрову практику не менше 30 червня. Далі дивитимемося на ситуацію."

А ось чи буде існувати чернігівська Десна наразі невідомо. Невтішними новинами про стан справ у клубі поділився президент клубу Володимир Левін.