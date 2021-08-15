Піжонський пенальті та фейл в кінцівці. Як Львів не зумів обіграти Олександрію (відео)

Олександрія та Львів зіграли внічию / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні в чемпіонаті України відбулися два поєдинки. У першій грі неділі Колос і Рух розписали нічию. На вечір же була винесена дуель Львова та Олександрії.

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Фаворитом зустрічі бачилися гості. У перших турах Олександрія створила дві сенсації, обігравши Зорю та Шахтар. Львів же здобув лише один бал на старті сезону. Однак перший тайм був за Львовом.

Команда Безсмертного могла відкривати рахунок вже на 14-й хвилині, отримавши право на пенальті. Втім, Таварес по-піжонськи виконав удар з "точки". Білик без проблем парирував "паненку" від форварда.

У Олександрії до перерви можна згадати хіба що постріл Ковальця в поперечину. Львів же накочувався на ворота Білика і таки домігся свого перед перервою. Господарі заробили небезпечний штрафний і Олівейра забив красивим ударом під поперечину.

Після перерви гості зібралися і швидко відновили статус-кво. Затяжна комбінація в один дотик закінчилася скидкою Третьякова на Спінеллі, який з лінії карного майданчика акуратно поклав м'яч в кут воріт Львова.

У другому таймі цікавіше виглядала Олександрія. Юрій Гура непогано освіжив гру замінами, хоча найнебезпечніші моменти були у Третьякова, Ковальця і Бабогла.

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А в кінцівці перемогу міг вирвати Львів. У метушні в чужому майданчику Чірьяк отримав м'яч метрах в 5-ти від воріт і міг спокійно вражати вільний кут. Однак хавбек примудрився з близької відстані запустити м'яч вище воріт.

Львів здобув свій другий бал в сезоні, а Олександрія набирає 7 очок і зупиняється на шостій позиції. У наступному турі "аграрії" зіграють на виїзді з Колосом, тоді як Львів з'їздить в гості до Інгульця.

Львів – Олександрія 1:1

Голи: Олівейра, 45+3 – Спінеллі, 53

Львів: Ільющенков – Зозуля, Романчук, Махмутович, Якимець – Довгий, Політило (Чірьяк, 78) – Грисьо (Шина, 64), Ернест (Семенів, 88), Альваро (Брікнер, 64) – Олівейра (Нич, 78).

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Дубра, Цуріков – Копина (Калюжний, 46), Демченко – Третьяков, Ковалець, Одарюк (Кожушко, 70) – Спінеллі (Устименко, 71).

Попередження: Олівейра, Альваро, Якимець – Бабогло

Нереалізований пенальті: Альваро, 14

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