8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Петраков зробив висновки: сім гравців покинули збірну України після Франції

Любомир Луканюк
5 вересня, 12:06
Головний тренер національної команди визначився зі складом на товариський матч проти Чехії, який відбудеться 8 вересня

П'ятову дали відпочити після двох матчів / Фото: Reuters

Збірна України завершила вересневий цикл відбору на ЧС-2022. Вчора наша команда зіграла внічию з Францією.

Але відпочивати поки рано. За розкладом у нашої команди ще один матч – 8 вересня з Чехією. Товариська зустріч пройде в Пльзені.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков після Франції зробив ротацію складу. Команду покинули сім гравців – Андрій П'ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний і Руслан Малиновський.

Замість них у збірну України викликали гравців з резервного списку – Юхима Коноплю з донецького Шахтаря, Владислава Кочергіна та Сергія Булецу з луганської Зорі.

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Склад збірної України на товариський матч з Чехією.

  • Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
  • Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).
  • Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зубков (Ференцварош), Євген Макаренко (Фехервар), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).
  • Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Шахтар).

Огляд матчу Україна – Франція:

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