Петраков сделал выводы: семь игроков покинули сборную Украины после Франции

Пятову дали отдохнуть после двух матчей / Фото: Reuters

Сборная Украины завершила сентябрьский цикл отбора на ЧМ-2022. Вчера наша команда сыграла вничью с Францией.

Но отдыхать пока рано. По расписанию у нашей команды еще один матч – 8 сентября с Чехией. Товарищеская встреча пройдет в Пльзене.

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после Франции совершил ротацию состава. Команду покинули семь игроков – Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Вместо них в сборную Украины вызвали игроков из резервного списка – Ефима Коноплю из донецкого Шахтера, Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской Зари.

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Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией.

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).

Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо). Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).

Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия). Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).

Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити). Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Обзор матча Украина – Франция: