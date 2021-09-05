8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Петраков сделал выводы: семь игроков покинули сборную Украины после Франции

Любомир Луканюк
5 сентября, 12:06
Главный тренер национальной команды определился с составом на товарищеский матч против Чехии, который пройдет 8 сентября

Пятову дали отдохнуть после двух матчей / Фото: Reuters

Сборная Украины завершила сентябрьский цикл отбора на ЧМ-2022. Вчера наша команда сыграла вничью с Францией.

Но отдыхать пока рано. По расписанию у нашей команды еще один матч – 8 сентября с Чехией. Товарищеская встреча пройдет в Пльзене.

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после Франции совершил ротацию состава. Команду покинули семь игроков – Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и Руслан Малиновский.

Вместо них в сборную Украины вызвали игроков из резервного списка – Ефима Коноплю из донецкого Шахтера, Владислава Кочергина и Сергея Булецу из луганской Зари.

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Состав сборной Украины на товарищеский матч с Чехией.

  • Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Денис Бойко (Динамо).
  • Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия).
  • Полузащитники: Николай Шапаренко (Динамо), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба – Заря), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Фехервар), Александр Зинченко (Манчестер Сити).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Даниил Сикан (Шахтер).

Обзор матча Украина – Франция:

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