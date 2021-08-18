Хто такий Петраков: 5 фактів про нового тренера збірної

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Сьогодні відбулося засідання Виконкому УАФ, на якому Олександр Петраков був затверджений новим головним тренером збірної України. Спеціаліст замінив на посаді Андрія Шевченка, чий контракт з асоціацією закінчився 1 серпня.

Більшості уболівальників Олександр Васильович відомий лише по одному факту – чемпіонство на юнацькому Мундіалі 2019 року. Саме під його керівництвом збірна України U-20 стала чемпіоном світу. Що ж ще відомо нам про нового наставника збірної?

КАР'ЄРА ГРАВЦЯ. Скромна ігрова кар'єра Олександра почалася в Динамо, однак за дорослу команду киян не зіграв ані матчу. Петраков пограв на позиції центрального захисника в вінницькому Локомотиві, київському СКА, черкаському Дніпрі, рівненському Авангарді та нікопольському Колосі.

ТРЕНЕР КЛУБІВ. У клубній кар'єрі Петраков тренував лише команди з нижчих ліг – Нива Вінниця та Спартак Суми. Не пішло, і Олександр Васильович переключився на дитячо-юнацький футбол.

ТРЕНЕР ЮНАЦЬКИХ ЗБІРНИХ. На початку 2000-х Петраков працював тренером в ДЮСШ київського Динамо, а також в Олімпійському коледжі імені Івана Піддубного. А з 2010 року Олександр Васильович незмінно тренує юнацькі збірні України.

ДВА ЧЕМПІОНАТИ СВІТУ. Петраков сформував два покоління гравців, які вів від 16-річного віку до молодіжної збірної. Спочатку він взяв збірну України U-16 і довів її до чемпіонату світу U-20 у 2015 році.

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Там наша команда впевнено виграла групу, але залишила новозеландський Мундіаль в 1/8 фіналу, програвши в серії пенальті Сенегалу. Друге ж покоління Петракова було більш успішним, вигравши чемпіонат світу тієї ж вікової категорії у 2019 році.

ДВА ЧЕМПІОНАТИ ЄВРОПИ. За час роботи з юнацькими командами Олександр Васильович двічі брав участь у чемпіонатах Європи U-19. У 2014 році наша команда не вийшла з групи, залишившись позаду сербів і майбутніх чемпіонів німців.

А у 2018-му українці пройшли до півфіналу з непростого квартету (Франція, Англія, Туреччина), проте там поступилися майбутньому тріумфатору змагання Португалії (0:5).

Після тріумфу на ЧС-2019 Олександр Петраков втрете почав свій шлях з наймолодшою категорії збірних (U-16). У нинішній команді, якою керував фахівець, поки немає особливо відомих імен.

Свій перший матч на чолі збірної України Олександр Петраков проведе 1 вересня. В рамках відбору на ЧС-2022 "синьо-жовті" зіграють на виїзді зі збірною Казахстану.