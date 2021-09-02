Петраков ділить команду на "ми" і "вони": тренера збірної України вмочив її колишній гравець

Євген Левченко і Олександр Петраков / Фото: Reuters, Instagram

Петракову дісталося від Левченка не за саму нічию України з Казахстаном 2:2, а за слова, сказані новим тренером збірної після першого матчу біля керма "синьо-жовтих".

"Емоції трохи вляглися. Хочеться зауважити різницю між нинішнім тренером і попереднім. Перше, що кидається в очі з інтерв'ю – це те, що Петраков ділить гравців і тренерів на "ми" і "вони". А це, в моєму розумінні, недобре. Ми всі одна команда, виграємо і програємо разом", – написав колишній півзахисник збірної України, а нині експерт Євген Левченко у себе в Twitter

Олександр Петраков незадоволений грою збірної України / Фото: Reuters

Нагадаємо, після гри в Нур-Султані, де Україна на останніх секундах втратила перемогу над Казахстаном, Олександр Петраков публічно розкритикував своїх підопічних.

"На 93-й хвилині забиваємо м'яч, я вже радію, а потім одна подача – гол. Люди грають у Лізі чемпіонів, але припускаються таких помилок. Навіть на юнацькому рівні таких помилок не припускаються", – заявив в ефірі програми "Головна команда" Петраков

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Відзначимо, що обидва голи від Казахстану Україна пропустила після помилок правого захисника Олександра Караваєва.