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Перший в історії трансгендер на Олімпіаді визнаний спортсменкою року

Олександр Трикіша
3 жовтня, 14:10
Важкоатлетка-трансгендер з Нової Зеландії Лорел Хаббард визнана спортсменкою року за версією найстарішого новозеландського Університету Отаго

Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард / Фото: Reuters

Хаббард стала першою транс-жінкою, що отримала премію OUSA Blues and Golds Awards за всю 113-річну історію університету. Ще до зміни статі Хаббард навчався в цьому університеті, повідомляє nzherald.co.nz.

Хаббард стала першим трансгендером, який виступив на Олімпійських іграх. Правда, важкоатлетка провалилася на Олімпіаді в Токіо. Хаббард зайняла останнє місце в категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби.

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Відзначимо, що десять років тому Лорел Хаббард була Гевіном Хаббардом – сином колишнього мера Окленда і одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії.

Трансгендер Лорел Габбард їде на ОІ-2020 / Фото: Reuters

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Втім, на міжнародному рівні Гевін особливих успіхів не досяг і в 35 років завершив кар'єру, почавши працювати функціонером в місцевій федерації важкої атлетики.

Однак потім Гевін вирішив змінити стать і став жінкою. Після зміни статі Лорел Хаббард несподівано завоювала "срібло" чемпіонату світу-2017 серед жінок, а потім виграла Тихоокеанські гри.

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