Перший прийшов: визначився суперник Ворскли в новому єврокубку

Команда Юрія Максимова першою з українських команд дізналася суперника в новому єврокубковому сезоні. Полтавцям протистоятиме фінський клуб КуПС, який обіграв вірменський Ноа

/ Фото: ФК КуПС

Наступного тижня полтавська Ворскла першою з українських команд стартує в новому єврокубковому сезоні. Полтавчани, які повернулися на євроарену після дворічної паузи, зіграють у другому раунді кваліфікації з фінським клубом КуПС.

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Фінська команда, що носить прізвисько "канарки", в першому раунді обіграла вірменський Ноа за сумою двох зустрічей. У Степанакерті КуПС мінімально програв (0:1), а на своєму полі взяв впевнений реванш – 5:0. До слова, капітан вірменської команди Денис Дедечко, який зіграв в обох матчах, раніше виступав за Ворсклу.

Перший поєдинок між Ворсклою і КуПС пройде 22 липня в Купіо, а матч-відповідь відбудеться 29 липня в Полтаві.

Ворскла повертається в єврокубки / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла" Реклама

За підсумками минулого сезону "канарки" стали бронзовим призером чемпіонату Фінляндії, завоювавши путівку в Лігу конференцій. Суперник підопічних Юрія Максимова є одним з найбільш титулованих клубів Фінляндії. "Жовто-чорні" шість разів ставали чемпіонами своєї країни і неодноразово брали участь в єврокубках.

Цікаво, що в 1990 році КуПС вже зустрічався з українською командою. Це було київське Динамо, яке перемогло фінський клуб із загальним рахунком 6:2.

Варто відзначити, що це перший розіграш Ліги конференцій в історії. УЄФА створив новий турнір як третій за рангом єврокубок після Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Другий учасник від України в Лізі конференцій, ковалівський Колос, розпочне боротьбу в турнірі з третього раунду кваліфікації, матчі якого відбудуться в серпні.