Перший поул у кар'єрі! Карлос Сайнс виграв драматичну гонку в Англії

Карлос Сайнс виграв британський етап Формули-1 / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні
На британському автодромі "Сільверстоун" відбувся 10-й етап Формули-1. Старт гонки ледь не скінчився трагедією для китайського пілота Альфа Ромео Гуанью Чжоу.
Після масштабної аварії з траси зійшли три гонщики: Чжоу, Алекс Албон та Джордж Рассел, якого визнали винним у зіткненні. На щастя, китайський гонщик не отримав серйозних травм.
Організаторам довелося організувати старт гонки наново, обнуливши підсумки першого кола.
Перемогу у повній драматизму гонці здобув іспанець Карлос Сайнс. Пілот Феррарі здобув дебютну перемогу у поулі.
У топ-3 потрапили Перес та Гемілтон. Партнер Сайнса Шарль Леклер фінішував 4-м. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен посів сьоме місце.
Варто відзначити Міка Шумахера, який вперше потрапив до залікової зони (8 місце).
Завдяки перемозі у Гран-прі Великобританії Сайнс піднявся до топ-4 загального заліку – 127 очок. Його партнер по команді Шарль Леклер має 138 очок.
- 1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 181
- 2. Серхіо Перес (Ред Булл) – 147
- 3. Шарль Леклер (Феррарі) – 138
- 4. Карлос Сайнс (Феррарі) – 127
- 5. Джордж Рассел (Мерседес) – 111
Раніше Сайнс п'ять разів піднімався на подіум у сезоні 2022: 2-е місце в Бахрейні, Монці та Канаді та 3-е у Саудівській Аравії та Майамі.