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Перший пішов. Росіянин змінив громадянство, щоб виступити на чемпіонаті світу

Євген Щербаков
22 квітня, 21:42
Хокеїст Євген Скачков змінив російське громадянство на румунське, щоб грати на міжнародному рівні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Вихованець московського ЦСКА Євген Скачков вирішив змінити громадянство Росії. 37-річний гравець, який провів більшу частину кар'єри за російські команди, тепер представлятиме збірну Румунії .

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Нагадаємо, що IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду) усунула від змагань збірні Росії та Білорусь. Відповідно спортсмени із цих країн не зможуть взяти участь у Чемпіонаті Світу.

А ось уже екс-російський хокеїст Євген Скачков тепер гратиме на найвищому міжнародному рівні. Збірна Румунії виступить у другому за силою дивізіоні 1А, де боротиметься з Південною Кореєю, Угорщиною, Литвою та Словенією за дві путівки до еліти світового хокею.

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Ветеран останні три роки виступає саме у чемпіонаті Румунії, і щоб оминути санкції IIHF, пішов таким шляхом.

Збірна України з хокею також виступить на чемпіонаті світу. Підопічні Вадима Шахрайчука проходять підготовку до турніру в Угорщині, де здобули історичну перемогу над Хорватією у товариському матчі.