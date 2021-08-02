Перший хет-трик в УПЛ! Зоря розбирає на запчастини Інгулець (відео)

Владислав Кочергін забив три голи в ворота петрівської команди та приніс луганцям перші очки в сезоні

Зоря не залишила шансів Інгульцю / Фото: официальный сайт УПЛ

Сьогодні завершився третій тур чемпіонату України з футболу. Вийшов він безнічійним, адже в минулих іграх тріумфаторами ставали Шахтар, Колос, Дніпро-1, Десна, Минай, Динамо та Ворскла.

У понеділок же зустрілися Зоря та Інгулець і цей матч також визначив переможця. Ним стала луганська команда, яка в першому турі розчарувала своїх фанатів поразкою від Олександрії.

По суті, команда Віктора Скрипника гарантувала собі результат на старті матчу. Протягом двох хвилин дублем відзначився хавбек Владислав Кочергін. На 6-й хвилині гравець Зорі підхопив м'яч за межами карного майданчика і вдало зльоту пробив під стійку.

Вже через півтори хвилини кіпер господарів Гальчук начудив у власному майданчику і подарував м'яч Громову. Артем скинув на набігаючого Кочергіна, який знову красивим ударом струсонув сітку воріт Інгульця.

А на початку другого тайму Владислав і зовсім оформив хет-трик. Шахаб знайшов партнера по команді в чужому карному майданчику, після чого Кочергін хитнув Салема і пробив точно у ближній кут.

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Інгулець не закривався в обороні та намагався створювати моменти біля воріт Шевченка, однак класу команді Лавриненка не вистачало. І все ж на гол престижу петрівці награли.

Захисники Зорі подарували на фланзі м'яч Полегеньку, який точно прострілив в центр на Сітала. Форварду ніхто не завадив розстріляти воротаря Зорі з близької відстані. Щоправда, це все, на що спромігся Інгулець.

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А ось Зоря змогла забити ще двічі. Булеца два рази асистував форвардам, які вийшли на заміну. Спочатку простріл Сергія замкнув Фагундес, а на останній компенсованій хвилині в потрібному місці опинився Фрімпонг.

Інгулець залишається без очок в нинішньому сезоні і в наступному турі зіграє на виїзді з Десною. Зорі ж належить домашня битва з чинним чемпіоном України київським Динамо.

Інгулець – Зоря 1:5

Голи: Сітало, 75 – Кочергін, 6, 7, 51, Фагундес, 83, Фрімпонг, 90+2

Інгулець: Гальчук – Полегенько, Салем, Ковальов, Павлов (Козак, 60), Опанасенко – Запорожець, Коробенко, Шишка (Шарай, 60) – Сітало, Стеффен.

Зоря: Шевченко – Фаворов (Руфаті, 78), Вернидуб, Імереков (Снурніцин, 87), Хомченовський – Булеца, Назарина, Кочергін, Громов (Фрімпонг, 88) – Сайядманеш (Фагундес, 78), Шахаб (Луньов, 78).

Попередження: Шишка, Сітало – Вернидуб, Хомченовський.

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