Перше золото України! Прапороносець збірної встановила рекорд у фіналі

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлізавета Мерешко / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна завоювала першу золоту медаль на Паралімпійських іграх в Токіо! Українська плавчиня Єлізавета Мерешко виграла золото на дистанції 50 метрів вільним стилем. Бронзу завоювала ще одна українка Ганна Гонтар!

У фіналі запливу на дистанцію 50 метрів вільним стилем Мерешко виступила разом з ще двома українками – Ганною Гонтар і Вікторією Савіцевою.

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлізавета Мерешко / Фото: Getty Images

Українка Єлізавета Мерешко фінішувала з олімпійським рекордом 33.11 сек. Вона випередила американку Маркс на 0.04 сек. А бронза дісталася 17-річній Ганні Гонтар – українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка Вікторія Савінцева закінчила фінал на п'ятому місці.

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На Паралімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро Єлізавета Мерешко виграла чотири золоті медалі, одна з яких – саме на цій дистанції 50 метрів.

Анна Гонтар – дебютантка Паралімпійських ігор. Вона наймолодша учасниця збірної України по параплаванію в Токіо-2020.

Українці на відкритті Паралімпійських ігор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор Мерешко разом з Віктором Смирновим несли прапор України.