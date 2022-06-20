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Перше золото! Українки тріумфально виступили на чемпіонаті світу в Угорщині

Анатолій Дерека
20 червня, 19:25
Наша команда вперше в історії здобула золоту медаль у довільних комбінаціях з артистичного плавання

Збірна України із синхронного плавання

У столиці Угорщини проходить чемпіонат світу з водних видів спорту. Участь у турнірі у Будапешті беруть і українські спортсменки.

Дівчата вже видобули два срібла до сьогоднішнього дня, відзначилися Марта Федіна та сестри Марина та Владислава Олексієви. А сьогодні нашій збірній скорилося перше золото!

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Наша команда здобула перемогу у довільних комбінаціях з артистичного плавання. До складу збірної України увійшли 10 спортсменок. Крім вище названих Фединою та сестер Олексієвих, переможцями стали:

  • Олеся Дерев'янченко
  • Вероніка Гришко
  • Софія Мацієвська
  • Дар'я Мошинська
  • Ангеліна Овчиннікова
  • Анастасія Шмоніна
  • Валерія Тищенка

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Зазначимо, що це вже четверта медаль для України у цій комбінації. Раніше наша команда брала срібло у 2017 році, а також бронзу у 2013 та 2019 роках.

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  1. Україна – 95,0333 бали
  2. Японія – 93,5667 бала
  3. Італія – 92,0333 бали