Перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді

Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард / Фото: Reuters
Перший в історії Олімпійських ігор виступ спортсмена-трансгендера завершилося фіаско.
43-річна новозеландська штангістка Лорел Габбард у стартовій спробі в ривку підняла над головою 120 кг. Але рано раділа – судді не зарахували спробу, угледівши порушення в техніці підняття ваги.
Після цього Габбард, у якої в районі пахв виднілося волосся, двічі не взяла 125 кг і завершила боротьбу на Олімпіаді в Токіо, посівши десятий рядок із десяти спортсменок.
Відзначимо, що десять років тому Лорел Габбард була Гевіном Габбардом – сином колишнього мера Окленда і одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії. Утім, на міжнародному рівні Гевін особливих успіхів не досяг і в 35 років завершив кар'єру, почавши працювати функціонером в місцевій федерації важкої атлетики.
Однак потім Гевін вирішив змінити стать і став жінкою. Після зміни статі Лорел Габбард несподівано виборола "срібло" чемпіонату світу-2017 серед жінок, а потім виграла Тихоокеанські гри.
При цьому суперниці скаржилися, що це нечесно. Успіхи Лорел опонентки пов'язували з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.
А недавно Лорел Габбард розкритикував Микола Валуєв, назвавши її мужиком.
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