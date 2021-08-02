Перша спортсменка-трансгендер провалилася на Олімпіаді

Важкоатлетка Лорел Габбард з Нової Зеландії посіла останній рядок у категорії понад 87 кг, проваливши всі свої спроби – дивіться історичні кадри цієї події

Трансгендер №1 на Іграх Лорел Габбард / Фото: Reuters

Перший в історії Олімпійських ігор виступ спортсмена-трансгендера завершилося фіаско.

43-річна новозеландська штангістка Лорел Габбард у стартовій спробі в ривку підняла над головою 120 кг. Але рано раділа – судді не зарахували спробу, угледівши порушення в техніці підняття ваги.

Після цього Габбард, у якої в районі пахв виднілося волосся, двічі не взяла 125 кг і завершила боротьбу на Олімпіаді в Токіо, посівши десятий рядок із десяти спортсменок.

Відзначимо, що десять років тому Лорел Габбард була Гевіном Габбардом – сином колишнього мера Окленда і одним з провідних важкоатлетів-чоловіків Нової Зеландії. Утім, на міжнародному рівні Гевін особливих успіхів не досяг і в 35 років завершив кар'єру, почавши працювати функціонером в місцевій федерації важкої атлетики.

Однак потім Гевін вирішив змінити стать і став жінкою. Після зміни статі Лорел Габбард несподівано виборола "срібло" чемпіонату світу-2017 серед жінок, а потім виграла Тихоокеанські гри.

При цьому суперниці скаржилися, що це нечесно. Успіхи Лорел опонентки пов'язували з її чоловічим тілом, яке майже не змінилося після операції зі зміни статі.

А недавно Лорел Габбард розкритикував Микола Валуєв, назвавши її мужиком.