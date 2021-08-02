Перша смерть на Олімпіаді: учаснику Ігор було 14 років

Міжнародний олімпійський комітет повідомив про усипляння коня Jet Set 22-річного швейцарського жокея Робіна Годеля після кросу в рамках командного триборства Ігор у Токіо

Щодо Jet Set довелось застосувати евтаназію / Фото: Instagram

Як повідомляє МОК, 14-річний кінь зазнав травми під час проходження 20-го бар'єру у лісосмузі 1 серпня. Йому надали екстрену ветеринарну допомогу на трасі, тварину в спеціальній машині швидкої допомоги перевезли до клініки, але травми були несумісні з життям.

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"На жаль, УЗД виявило непоправний розрив зв'язки в нижній правій кінцівці, трохи вище копита, і з гуманних міркувань і за згодою власників і спортсмена було прийнято рішення усипити коня. Взято зразки, і буде проведено розтин", – йдеться в повідомленні МОК

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Швейцарський жокей Робін Годель опублікував зворушливий пост в Instagram про свого коня.

"З важким серцем повідомляю про передчасну кончину моєї дорогої Jet Set, що зазнала розриву зв'язок в Токіо. Jet була чудовим конем, вона прекрасно виступала. Вона була створена для того, що любила найбільше: скакати і літати над перешкодами. Спасибі всім за підтримку, я зворушений. Сподіваюся, ви зрозумієте мою відсутність в соцмережах в наступні кілька днів", – написав спортсмен

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