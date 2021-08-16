Перша перемога "моряків"! Чорноморець успішно з'їздив до Маріуполя

Чорноморець перемагає в гостях / Фото: ФК Маріуполь

Одеський Чорноморець здобув свою першу перемогу в нинішньому сезоні. В гостях "моряки" перемогли Маріуполь.

Команди зустрілися в четвертому турі УПЛ і швидко обмінялися голами.

Рахунок відкрили господарі, коли Кулаков реалізував вихід один на один. Але Чорноморець ледь не в наступній атаці відновив паритет. Це Михайленко точно поцілив у лівий кут.

До перерви команди створили купу моментів, але рахунок так і не змінився. А як почався другий тайм, гості одразу вийшли вперед. Авагімян з підкруткою запустив м'яч у дальній кут.

А незабаром Мампассі зіграв рукою у власному штрафному і Чорноморець отримав право на пенальті. Путря його чітко реалізував.

Реклама

Наприкінці зустрічі господарі повернули інтригу за допомогою пенальті, але "моряки" втримали перемогу.

Маріуполь – Чорноморець – 2:3

Голи: Кулаков (13), Мишнєв (82, пен.) – Михайленко (17), Авагімян (46), Путря (55, пен.)

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Мампассі, Чоботенко, Кащук (В'юнник, 63), Клименко (Микицей, 46), Нікітішин (Топалов, 46), Хромей (Петерман, 46), Мишньов, Очеретько (Шостак, 7), Кулаков.

Чорноморець: Кучерук, Кузик, Дубко, Кадір, Путря, Михайленко (Кравченко, 73), Білошевський (Вачіберадзе, 46), Авагімян (Брагар, 73), Бугай (Ванат, 66), Цітаішвілі (Тлумак, 87), Ісаєнко.