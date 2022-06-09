Перестрілка у Стамбулі. Українці дали бій збірній Франції

Україна U-21 vs Франція U-21

Команда Руслана Ротаня втратила шанс потрапити на чемпіонат Європи 2023 минаючи матчі плей-оф. В Стамбулі наша "молодіжка" зіграла внічию з Францією 3:3, програючи під час матчу 1:3.

Обидва суперники видали надрезультативний поєдинок. Вже на 25-й хвилині матчу три голи побували у сітці воріт Трубіна, тоді як українці відповіли лише одним точним ударом Ваната.

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Але наші футболісти не впустили руки після такого гандикапу. Наприкінці першого тайму "синьо-жовті" за допомогою автогола захисника Монако Бадьяшіля скоротили відставання у рахунку.

Буквально за кілька хвилин після початку другої половини гри хавбек Шахтаря Артем Бондаренко відновив паритет у матчі.

Цей гол виявився останнім у такому результативному поєдинку. Нічия – 3:3.

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Кваліфікація Євро-2023 U-21.

Україна U-21 – Франція U-21 – 3:3

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Голи: Ванат (7), Бадьяшіль (44, автогол), Бондаренко (49) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйрі (25)

Україна U-21: Трубін, Вівчаренко, Боль, Таловєров, Сич, Бондаренко (Желізко, 83), Михайленко (Кухаревич, 83), Криськів (Хлань, 67), Судаков, Ванат (Супряга, 68), В'юнник (Брагару, 76).

Франція U-21: Месльє, Трюффер, Бадьяшиль, Люкеба, Калюлю, Гуйрі (Діоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавінга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблен (Калімуендо-Мюінга, 57).

Таким чином, збірна Франції забезпечила собі перше місце в групі Н, а команда Ротаня побореться за вихід на Євро-2023 через раунд плей-оф.

Свій останній поєдинок у кваліфікації ЧЄ-2023 українці проведуть 12 червня проти збірної Вірменії.

ОГЛЯД МАТЧУ