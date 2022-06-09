9 июня 21:45
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9 июня 21:45
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Чехия --
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Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
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Хорватия --
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Армения --
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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Перестрелка в Стамбуле. Украинцы дали бой сборной Франции

Сергей Шаховец
9 июня, 22:22
Молодежная сборная Украины сыграла в результативную ничью с лидером группы Н и продолжит борьбу за путевку на Евро-2023 через плей-офф

Украина U-21 vs Франция U-21 / Фото: УАФ

Команда Руслана Ротаня потеряла шанс попасть на чемпионат Европы 2023 года минуя матчи плей-офф. В Стамбуле наша "молодежка" сыграла вничью с Францией 3:3, проигрывая по ходу матча 1:3.

Оба соперника выдали сверхрезультативный поединок. Уже к 25-й минуте матча три гола побывали в сетке ворот Трубина, тогда как украинцы ответили лишь одним точным ударом Ваната.

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Но наши футболисты не упустили руки после такого гандикапа. В конце первого тайма "сине-желтые" с помощью автогола защитника Монако Бадьяшиля сократили отставание в счете.

Буквально через несколько минут после начала второй половины игры хавбек Шахтера Артем Бондаренко восстановил паритет в матче.

Этот гол оказался последним в столь результативном поединке. Ничья – 3:3.

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Квалификация Евро-2023 U-21.

Украина U-21 – Франция U-21 – 3:3

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Голы: Ванат (7), Бадьяшиль (44, автогол), Бондаренко (49) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)

Украина U-21: Трубин, Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч, Бондаренко (Желизко, 83), Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 67), Судаков, Ванат (Супряга, 68), Вьюнник (Брагару, 76).

Франция U-21: Меслье, Трюффер, Бадьяшиль, Люкеба, Калюлю, Гуйри (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблен (Калимуэндо-Мюинга, 57).

Таким образом сборная Франции обеспечила себе первое место в группе Н, а команда Ротаня поборется за выход на Евро-2023 через раунд плей-офф.

Свой последний поединок в квалификации ЧЕ-2023 украинцы проведут 12 июня против сборной Армении.