Переплутав ворота: бразильський форвард приніс перемогу супернику у львівському дербі

Львівське дербі Рух - Львів / Фото: официальный сайт УПЛ

У неділю, 29 серпня, у матчі 6-го туру УПЛ зустрічалися Рух і ФК Львів.

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Львів напередодні поєдинку позбувся головного тренера команди – у відставку подав Анатолій Безсмертний. У звітному поєдинку діями номінальних гостей керував Тарас Чопик.

Гра принципових суперників проходила за рівної боротьби, а за кількістю створених моментів "городяни" навіть перевершували Рух.

Долю матчу вирішив єдиний гол в середині другого тайму. Півзахисник господарів Притула подав кутовий, Федорчук продовжив передачу, на неї відгукнувся форвард Львова Ренан, який зрізав м'яч у власні ворота .

Матч так і закінчився з рахунком 1:0 на користь Руха.

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Львів зазнав четвертої поразки з початку чемпіонату і з двома очками закріпився на 15-й позиції. А команда Кучука поступово набирає хід і піднімається на 10-е місце турнірної таблиці.

Українська Прем'єр-ліга. 6-й тур.

Рух – Львів – 1: 0

Голи: Ренан (66, автогол).

Рух: Паньків, Карасюк, Федорчук (Лях, 90 + 4), Притула (Кухарук, 86), Климчук (Сич, 90 + 4), Білий, Гагун, Борячук (Карабін, 86), Кузик (Бойчук, 56), Мисик, Мартинюк .

Львів: Ільющенков, Романчук (Крушинський, 81), Махмутович, Якимець, Політило, Брікнер (Альваро, 69), Бусько, Ернест, Чір'як (Довгий, 69), Нич (Ренан, 59), Грисьо (Семенів, 59).

Турнірна таблиця