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Переносить траур на гравців: екскапітан Динамо розкритикував тренера УПЛ

Андрій Трофімов
25 грудня, 21:56
Колишній динамівець Микола Морозюк розповів, чим йому не подобається наставник Ворскли Юрій Максимов

Максимов і Морозюк / Фото: FootBoom

Колишній капітан київського Динамо Микола Морозюк поділився спогадами про виступи у Кривбасі та донецькому Металурзі під керівництвом Юрія Максимова, який нині є головним тренером Ворскли.

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"У Максимова є дуже багато плюсів, але є кілька мінусів, які роблять його звичайним тренером, хоча він міг би стати топом, як для України".

"Він дає гравцям свободу на тренуваннях, у побуті".

"А мінус – його паніка після програних матчів, як він це переносить на гравців. Я ніколи не розумів його траур".

"Люди можуть переживати поразки по-різному, але в нього це занадто. Виходить блідий, таке відчуття, що після Геловіна повернувся", – сказав Морозюк Sport.ua.

Микола Морозюк / Фото: Twitter

Нинішнього сезону Ворскла Юрія Максимова посідає п'ятий рядок у Прем'єр-лізі. У фіналі Кубка України-2020 керовані ним полтавці лише в серії пенальті програли Динамо.

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