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2 жовтня 00:00
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Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
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Переніс два інфаркти і знаходиться в реанімації: українському чемпіону терміново потрібна операція

Андрій Трофімов
22 вересня, 17:25
Чемпіона світу і призер Олімпійських ігор з веслування на байдарці Сергій Кірсанов потребує термінової операції на серці, необхідні 170 тисяч вдалося швидко зібрати

Гроші на лікування Кірсанова швидко зібрали

Тривожні новини прийшли з Херсона. Потребує операції на серці срібний призер Олімпійських ігор-1988 у веслуванні на байдарці Сергій Кірсанов.

Колишній спортсмен переніс два інфаркти і знаходиться в реанімації.

Президент Федерації каное України Сергій Чернишов повідомив, що на операцію потрібно зібрати 170 000 гривен.

"Це сума на операцію шунтування. Зараз Кірсанова відвезли до Києва. Знаю, що операцію треба зробити якомога швидше", – заявив Чернишов.

А через деякий час на сторінці Федерації каное в Facebook з'явилося повідомлення, що збір закінчено.

Кірсанов очолює відділення Національного олімпійського комітету України в Херсонській області та працює тренером у місцевій школі вищої спортивної майстерності.

Крім срібла Олімпіади-88 на рахунку 58-річного Кірсанова ще три перемоги на чемпіонатах світу!

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