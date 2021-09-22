Переніс два інфаркти і знаходиться в реанімації: українському чемпіону терміново потрібна операція

Гроші на лікування Кірсанова швидко зібрали

Тривожні новини прийшли з Херсона. Потребує операції на серці срібний призер Олімпійських ігор-1988 у веслуванні на байдарці Сергій Кірсанов.

Колишній спортсмен переніс два інфаркти і знаходиться в реанімації.

Президент Федерації каное України Сергій Чернишов повідомив, що на операцію потрібно зібрати 170 000 гривен.

"Це сума на операцію шунтування. Зараз Кірсанова відвезли до Києва. Знаю, що операцію треба зробити якомога швидше", – заявив Чернишов.

А через деякий час на сторінці Федерації каное в Facebook з'явилося повідомлення, що збір закінчено.

Кірсанов очолює відділення Національного олімпійського комітету України в Херсонській області та працює тренером у місцевій школі вищої спортивної майстерності.

Крім срібла Олімпіади-88 на рахунку 58-річного Кірсанова ще три перемоги на чемпіонатах світу!