Перенес два инфаркта и находится в реанимации: украинскому чемпиону срочно требуется операция

Деньги на лечение Кирсанова быстро собрали

Тревожные новости пришли из Херсона. Нуждается в операции на сердце серебряный призер Олимпийских игр-1988 в гребле на байдарке Сергей Кирсанов.

Бывший спортсмен перенес два инфаркта и находится в реанимации.

Президент Федерации каноэ Украины Сергей Чернышев сообщил, что на операцию нужно собрать 170 000 гривен.

"Это сумма на операцию шунтированием. Сейчас Кирсанова отвезли в Киев. Знаю, что операцию надо сделать как можно быстрее", – заявил Чернышев.

А спустя некоторое время на странице Федерации каноэ в Facebook появилось сообщение, что сбор окончен.

Кирсанов возглавляет отделение Национального олимпийского комитета Украины в Херсонской области и работает тренером в местной школе высшего спортивного мастерства.

Помимо серебра Олимпиады-88 на счету 58-летнего Кирсанова еще три победы на чемпионатах мира!