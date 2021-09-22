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Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
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Перенес два инфаркта и находится в реанимации: украинскому чемпиону срочно требуется операция

Андрей Трофимов
22 сентября, 17:25
Чемпион мира и призер Олимпийских игр в гребле на байдарке Сергей Кирсанов нуждается в срочной операции на сердце, нужные 170 тысяч удалось быстро собрать

Деньги на лечение Кирсанова быстро собрали

Тревожные новости пришли из Херсона. Нуждается в операции на сердце серебряный призер Олимпийских игр-1988 в гребле на байдарке Сергей Кирсанов.

Бывший спортсмен перенес два инфаркта и находится в реанимации.

Президент Федерации каноэ Украины Сергей Чернышев сообщил, что на операцию нужно собрать 170 000 гривен.

"Это сумма на операцию шунтированием. Сейчас Кирсанова отвезли в Киев. Знаю, что операцию надо сделать как можно быстрее", – заявил Чернышев.

А спустя некоторое время на странице Федерации каноэ в Facebook появилось сообщение, что сбор окончен.

Кирсанов возглавляет отделение Национального олимпийского комитета Украины в Херсонской области и работает тренером в местной школе высшего спортивного мастерства.

Помимо серебра Олимпиады-88 на счету 58-летнего Кирсанова еще три победы на чемпионатах мира!

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