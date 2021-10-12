Пеле давно позаду: Мессі встановив рекорд за кількістю голів серед південноамериканців

Мессі забив ювілейний гол за збірну Аргентини / Фото: Reuters
Ця знаменна подія трапилася в матчі відбору на ЧС-2022 проти Уругваю (3:0).
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Аргентинський форвард відкрив рахунок у поєдинку на 38-й хвилині гри, після підступного удару зовнішньою стороною стопи. Цей гол став ювілейним, 80-м у складі збірної Аргентини. Щоб досягти такого результату Ліонелю знадобилося 155 матчів.
Після гри Мессі отримав спеціальний приз від КОНМЕБОЛ (Південноамериканської конфедерації футболу) за свій рекорд.
Відзначимо, що аргентинець очолює список бомбардирів збірних Південної Америки. Раніше рекорд результативності належав Королю футболу Пеле, який забив 77 голів.
А ось у рейтингу кращих снайперів світових збірних першість тримає вічний суперник аргентинця Кріштіану Роналду – на рахунку унікального португальця 112 голів. Щоб наздогнати Роналду, Мессі потрібно забити 32 голи, за умови, що форвард Манчестер Юнайтед завершить свою кар'єру в збірній.
ТОП-5 бомбардирів національних збірних:
- 1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 112
- 2. Алі Даеї (Іран) – 109
- 3. Мухтар Дахар (Малайзія) – 89
- 4. Ференц Пушкаш (Угорщина ) – 84
- 5. Ліонель Мессі (Аргентина) – 80